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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:12Заразились
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Губернатор Подмосковья сделал третью прививку от COVID-19

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев еще раз привился от коронавируса.

"Я вакцинирован и уже в третий раз. (...) Я ставил прививку в ноябре и вот недавно поставил на днях третью вакцину", - сказал Воробьев в эфире телеканала RTVI.

Он добавил, что после прививки чувствует себя хорошо.

"Специфика индийского штамма, что антитела должны быть высокими. За ними нужно следить, смотреть", - отметил губернатор.

Как сообщалось, первую прививку от коронавируса Воробьев поставил в октябре прошлого года.

Ранее в июне стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин привился от COVID-19 второй раз.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Андрей Воробьев Подмосковье Коронавирус

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