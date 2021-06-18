Юристы сочли, что обязательная вакцинация не противоречит закону

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Проведение обязательной вакцинации отдельных категорий граждан с целью защиты населения от COVID-19 не противоречит Конституции, заявил вице-президент федеральной палаты адвокатов, президент адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов.

"Многие апеллируют, что это (обязательная вакцинация) противоречит закону, ссылаются на статью 2 Конституции, которая говорит, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Нужно посмотреть статью 55 той же Конституции - это не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод. Права и свободы гражданина могут быть ограничены законом в той мере, в какой это необходимо, например, для защиты здоровья, безопасности государства", - сказал Галоганов, слова которого приводит в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Член Общественной палаты Московской области, адвокат Андрей Губанов заявил, что в соответствии с Конституцией РФ на власти возложены обязанности заботиться о жизни и здоровье граждан. "41-я статья Конституции гарантирует каждому здоровье и медицинскую помощь. Там же определена гарантия жизни каждому гражданину. Поэтому основным документом, на основании которого органы власти действуют, конечно, является Конституция. Это совершенно нормально. Это не действует в противовес Конституции, которая возлагает на государство соблюдение установленных главным законом страны обязательств", - отмечает Губанов, слова которого также приводятся в сообщении.

16 июня по предписанию главного санитарного врача Московской области в регионе была объявлена обязательная вакцинация сотрудников ряда сфер, в том числе, услуг, транспорта, ЖКХ.