Пациентам без антител к COVID не откажут в плановой помощи в Подмосковье

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Подмосковье пока не собираются вводить ограничения на оказание плановой помощи пациентам без антител к коронавирусной инфекции, сообщила зампред правительства Московской области - министр здравоохранения Светлана Стригункова.

"Мы пока этот вопрос не рассматриваем, будем смотреть по дальнейшей ситуации, по наличию очагов заражения. (...) На данный момент такого приказа нет", - сказала Стригункова на пресс-конференции в понедельник.

В случае, если число очагов заражения будет расти, то в регионе могут ввести подобную меру, добавила зампред.

Ранее в июне московский департамент здравоохранения объявил, что плановую медицинскую помощь в больницах столицы будут оказывать только пациентам с антителами к коронавирусу. Такое ограничение будет действовать один месяц, заявили в ведомстве.