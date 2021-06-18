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Плановую медпомощь в больницах Москвы будут оказывать только людям с антителами

Плановую медпомощь в больницах Москвы будут оказывать только людям с антителами
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Плановая медицинская помощь в столичных больницах будет оказываться только при наличии у пациентов антител к коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией", - говорится в сообщении.

Пациентам с противопоказаниями к прививке не будет отказано в помощи и они так же будут госпитализированы.

Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи.

Экстренная медицинская помощь в Москве будет оказываться всем пациентам независимо от того, есть ли у них антитела к коронавирусу и прошли ли они вакцинацию.

В департаменте уточняют, что вся экстренная помощь оказывается "как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах". Кроме того, "оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме".

Ранее в Москве приостановили мероприятия численностью свыше 1 тыс. человек. "Длинные выходные", объявленные властями в Москве с 12 по 20 июня, завершаются 21 июня. Вместе с тем в столице появятся рестораны, "свободные от коронавируса".

В городе, по данным на 18 июня, выявлено еще 9056 случаев заболевания коронавирусом, это максимальное значение за все время пандемии.

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