Ограничение плановой медпомощи для людей без антител в Москве введено на месяц

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ограничения на оказание плановой медпомощи в Москве людям, у которых нет антител к коронавирусу COVID-19, будут действовать один месяц, сообщил столичный департамент здравоохранения.

"Порядок госпитализации пациентов с наличием прививки от коронавирусной инфекции, за исключением случаев с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, носит временный характер. (...) Предполагается, что ожидаемый срок временного порядка плановой госпитализации составит период около одного месяца", - говорится в сообщении.

Депздрав отметил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе ограничение на плановые госпитализации может быть продлено. Там подчеркнули, что как только ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизируется, оказание плановой помощи в городских стационарах будет возвращено в прежний режим.

Ранее в пятницу московский депздрав объявил, что плановая медпомощь в столичных больницах будет оказываться только пациентам с антителами к коронавирусу - то есть привившимся или переболевшим. Запрет не затронет людей с онкологическими и гематологическими заболеваниями и имеющих противопоказания для вакцинации. Экстренная медицинская помощь будет оказываться всем пациентам.

В Москве в последние дни наблюдается, по оценке мэра Сергея Собянина, "взрывной" рост числа зараженных коронавирусом. В пятницу в Москве суточный прирост выявленных случаев коронавируса впервые превысил 9 тысяч. Почти 90% новых заражений вызвано более заразным и агрессивным "индийским" штаммом коронавируса.

На фоне всплеска заболеваемости столичные власти с 12 по 20 июня ввели нерабочие дни, с 21 июня работа возобновится. Также запрещены массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек, закрываются фан-зоны для болельщиков и танцполы, но кинотеатры и театры продолжат работать. Ограничивается ночная работа общепита. Собянин не исключил, что потребуются и более жесткие меры.

Кроме того, руководителей организаций из сферы общественного питания, торговли и услуг, обязали обеспечить вакцинацию от COVID-19 60% своих сотрудников.