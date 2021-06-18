Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:03Заразились
на 18.06В России 5 281 309+17 262В мире 177 434 597+394 415

Ограничение плановой медпомощи для людей без антител в Москве введено на месяц

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ограничения на оказание плановой медпомощи в Москве людям, у которых нет антител к коронавирусу COVID-19, будут действовать один месяц, сообщил столичный департамент здравоохранения.

"Порядок госпитализации пациентов с наличием прививки от коронавирусной инфекции, за исключением случаев с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, носит временный характер. (...) Предполагается, что ожидаемый срок временного порядка плановой госпитализации составит период около одного месяца", - говорится в сообщении.

Депздрав отметил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе ограничение на плановые госпитализации может быть продлено. Там подчеркнули, что как только ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизируется, оказание плановой помощи в городских стационарах будет возвращено в прежний режим.

Ранее в пятницу московский депздрав объявил, что плановая медпомощь в столичных больницах будет оказываться только пациентам с антителами к коронавирусу - то есть привившимся или переболевшим. Запрет не затронет людей с онкологическими и гематологическими заболеваниями и имеющих противопоказания для вакцинации. Экстренная медицинская помощь будет оказываться всем пациентам.

В Москве в последние дни наблюдается, по оценке мэра Сергея Собянина, "взрывной" рост числа зараженных коронавирусом. В пятницу в Москве суточный прирост выявленных случаев коронавируса впервые превысил 9 тысяч. Почти 90% новых заражений вызвано более заразным и агрессивным "индийским" штаммом коронавируса.

На фоне всплеска заболеваемости столичные власти с 12 по 20 июня ввели нерабочие дни, с 21 июня работа возобновится. Также запрещены массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек, закрываются фан-зоны для болельщиков и танцполы, но кинотеатры и театры продолжат работать. Ограничивается ночная работа общепита. Собянин не исключил, что потребуются и более жесткие меры.

Кроме того, руководителей организаций из сферы общественного питания, торговли и услуг, обязали обеспечить вакцинацию от COVID-19 60% своих сотрудников.

Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Москве завели 24 уголовных дела из-за поддельных сертификатов о вакцинации

Экс-зампред ЦБ Корищенко арестован по делу о хищениях из Инвестбанка

Пандемия коронавируса

"Индийский" штамм выявлен почти у 90% москвичей, заболевших COVID

Плановую медпомощь в больницах Москвы будут оказывать только людям с антителами

Плановую медпомощь в больницах Москвы будут оказывать только людям с антителами
Пандемия коронавируса

В Москве начали эксперимент с кафе без COVID и запретили массовые мероприятия. Обобщение

Свободные от COVID кафе круглосуточно не будут работать с непривитыми посетителями

Пандемия коронавируса

В Москве выявлен суточный максимум больных COVID с начала пандемии

В Москве выявлен суточный максимум больных COVID с начала пандемии
Пандемия коронавируса

В Москве число записавшихся на вакцинацию за последние дни выросло в 4 раза

Пандемия коронавируса

Запрет на ночное обслуживание в кафе и барах Москвы продлен до 29 июня

Пандемия коронавируса

В Москве с 21 июня прекращается режим нерабочих дней

В Москве с 21 июня прекращается режим нерабочих дней
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');