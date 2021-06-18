Плановую госпитализацию только для привитых москвичей обжалуют в прокуратуре

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуру направлена жалоба на приказ Департамента здравоохранения Москвы, согласно которому плановая госпитализация граждан осуществляется строго при вакцинации или наличии антител к коронавирусу.

Юрист, правозащитник Иван Мельников сообщил "Интерфаксу", что обратился с заявлением, в котором просит организовать проверку законности действий должностных лиц, принявших соответствующий приказ, и принять меры для недопущения негативных последствий, с целью защиты их права граждан РФ на жизнь и охрану здоровья.

По его словам, принятый приказ о госпитализации только вакцинированных граждан либо при наличии у них антител прямо противоречит Конституции РФ, в которой отмечается, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В своём обращении Мельников указывает, что данный приказ является вмешательством в лечебный процесс, так как плановая медицинская помощь определяется лечащим врачом по показаниям и в соответствии с приказами и клиническими рекомендациями министерства здравоохранения РФ.

"Мною были проведены консультации с многочисленными представителями медицинского сообщества и все они говорят о том, что данный приказ грозит увеличением тяжелых заболеваний, а также возможным увеличением смертности среди граждан, которым не будет оказана плановая медицинская помощь в установленные законом сроки. Более того, приказ создает предпосылки для снижения качества медицинской помощи в связи с возникшими вслед за его принятием массовыми нарушениями порядков и стандартов оказания медицинской помощи, создавая предпосылки для последующего привлечения к административной и уголовной ответственности медицинских работников", - отмечает правозащитник.

В пятницу, 18 июня, московский депздрав объявил, что плановая медицинская помощь в столичных больницах будет оказываться только при наличии у пациентов антител к коронавирусной инфекции. Экстренная медицинская помощь в Москве будет оказываться всем пациентам независимо от того, есть ли у них антитела к коронавирусу и прошли ли они вакцинацию.