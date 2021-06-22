Предъявлено обвинение следователю по делу саратовца, осужденного вместо брата

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратовской области предъявили обвинение бывшему следователю отдела полиции № 4 Саратова по делу незаконно отсидевшего в колонии Дмитрия Рубинштейна.

Ему инкриминируют часть 2 статьи 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления) и часть 3 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении). Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в середине июня 2019 года в Саратове по подозрению в хранении наркотиков был задержан 26-летний Александр Студентов. В момент задержания он представился именем приемного сына своей матери, сказал, что его зовут Дмитрий Рубинштейн. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

24 июня 2019 года уголовное дело было передано следователю отдела полиции № 4. 23 июля 2019 года Студентов явился в отдел полиции и вновь выдал себя за сводного брата.

"Один из сотрудников полиции, будучи лично знаком с подозреваемым, проявил бдительность и сообщил следователю, что мужчина не тот, за кого себя выдает, но тот проигнорировал информацию", - говорится в пресс-релизе.

Следователь не стал проверять личность молодого человека. Вместо этого он подготовил от имени своего коллеги, в чьем производстве раньше находилось уголовное дело, новый допрос подозреваемого, устранив в нем возникшие противоречия, а первоначальный протокол уничтожил, отмечается в сообщении.

Помимо этого, как считает следствие, обвиняемый сфальсифицировал еще ряд документов, после чего 31 июля 2019 года уголовное дело было направлено в суд.

С марта 2020 года житель Саратова Дмитрий Рубинштейн отбывал наказание в колонии общего режима за преступление, которое совершил сын его приемной матери.

Рубинштейн – сирота, был усыновлен семьей, в которой воспитывается родной сын, ранее судимый. Студентов совершил очередное преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и был задержан. По версии следствия, чтобы смягчить наказание, рецидивист решил воспользоваться документами Рубинштейна, так как на фотографиях сводные братья похожи.

Молодой человек попросил мать взять документы Дмитрия, якобы для оформления квартиры на сироту, а потом принес эти документы в полицию и в суд. В августе 2019 года Ленинский районный суд приговорил лже-Рубинштейна к условному сроку. Но после того, как он несколько раз нарушил режим, Волжский районный суд заочно заменил меру наказания с условной на реальную и в марте нынешнего года направил уже настоящего Рубинштейна на три года в колонию общего режима.

Дмитрий на суде при вынесении приговора не присутствовал, во время задержания пытался доказать свою невиновность, но безрезультатно. Он провел в колонии почти полгода, в начале августа 2020 года его адвокат обратился в прокуратуру. Производство по делу было возобновлено.

25 августа прошлого года Рубинштейна освободили.

15 сентября Ленинский районный суд Саратова отменил приговор, уголовное дело было возвращено прокурору района "для устранения препятствий его рассмотрения судом".

25 сентября дело Рубинштейна взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

25 декабря тот же суд Саратова на пять лет отправил в колонию уже Александра Студентова – за незаконное приобретение наркотиков без цели сбыта.

21 мая Рубинштейн добился через суд выплаты 2 млн рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование и лишение свободы,