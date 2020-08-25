Саратовец полгода отсидел в колонии за сына своей приемной матери

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Саратовский областной суд освободил из-под стражи Дмитрия Рубинштейна, пробывшего в колонии почти полгода за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, сообщается на сайте суда во вторник.

"В апелляционной жалобе адвокат утверждал, что Рубинштейн не знал о судебном разбирательстве, не участвовал в судебном заседании, а также не был осведомлен о его условном осуждении и о возложенных на него обязанностях",- говорится в пресс-релизе.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Саратовской области агентству сообщили, что Рубинштейн с марта этого года отбывал наказание в колонии общего режима за преступление, которое совершил сын его приемной матери.

"Рубинштейн – сирота, он был усыновлен семьей, в которой воспитывается родной сын. Этот юноша, ранее уже судимый, совершил очередное преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и был задержан. По версии следствия, чтобы смягчить наказание, рецидивист решил воспользоваться документами Рубинштейна, благо на фотографиях "братья" похожи",- рассказала собеседница агентства.

По словам представителя областной прокуратуры, юноша попросил мать взять документы усыновленного Рубинштейна якобы для оформления квартиры на сироту, а потом принес эти документы в полицию и в суд. В августе 2019 года Ленинский районный суд вынес мнимому Рубинштейну условный приговор. Но после того, как он несколько раз нарушил режим, Волжский районный суд заочно заменил меру наказания с условной на реальную и в марте нынешнего года направил уже реального Рубинштейна на три года в колонию общего режима.

Реальный Рубинштейн в суде во время вынесения приговора не был, во время задержания он пытался доказать свою невиновность, но безрезультатно.

Молодой человек провел в колонии почти полгода, в начале августа его адвокат обратился в прокуратуру. Производство по делу было возобновлено.

"Приговор в отношении реального Рубинштейна пока не отменен. Решение о пересмотре дела и отмене приговора будет принимать Ленинский районный суд", - добавила собеседница агентства.