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Отменен приговор саратовцу, отсидевшему в колонии за сына своей приемной матери

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Саратова отменил приговор в отношении Дмитрия Рубинштейна, пробывшего в колонии почти полгода за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, сообщается на сайте суда во вторник.

"Приговор Ленинского районного суда г. Саратова от 22 августа 2019 года, вынесенный в отношении Рубинштейна Дмитрия Александровича, отменен. Уголовное дело в отношении Рубинштейна (...) возвращено прокурору Ленинского района для устранения препятствий его рассмотрения судом", - говорится в пресс-релизе.

Производство по уголовному делу в отношении Рубинштейна возобновлено "ввиду новых обстоятельств", отмечается в сообщении.

Ранее со ссылкой на областную прокуратуру сообщалось, что с марта этого года Рубинштейн отбывал наказание в колонии общего режима за преступление, которое совершил сын его приемной матери.

Рубинштейн – сирота, он был усыновлен семьей, в которой воспитывается родной сын. Этот юноша, ранее уже судимый, совершил очередное преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и был задержан. По версии следствия, чтобы смягчить наказание, рецидивист решил воспользоваться документами Рубинштейна, благо на фотографиях "братья" похожи.

Юноша попросил мать взять документы усыновленного Рубинштейна, якобы для оформления квартиры на сироту, а потом принес эти документы в полицию и в суд. В августе 2019 года Ленинский районный суд вынес мнимому Рубинштейну условный приговор. Но после того, как юноша несколько раз нарушил режим, Волжский районный суд заочно заменил меру наказания с условной на реальную и в марте нынешнего года направил уже реального Рубинштейна на три года в колонию общего режима.

Реальный Рубинштейн в суде во время вынесения приговора не был, во время задержания он пытался доказать свою невиновность, но тщетно.

Молодой человек провел в колонии почти полгода, в начале августа его адвокат обратился в прокуратуру. Производство по делу было возобновлено.

25 августа Рубинштейн был освобожден из-под стражи.

Саратовская область

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