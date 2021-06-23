Совфед одобрил закон об оперативном поиске пропавших людей по геолокации

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволяющий начинать поиск пропавших без вести по геолокационным данным мобильных устройств сразу после получения заявления о пропаже.

Предполагается, что оперативные службы смогут начинать поиски по геолокации, не дожидаясь разрешения суда. В течение суток с момента поступления сообщения о пропаже человека можно будет получить информацию о том, с кем он связывался по мобильному и где находится телефон.

Однако сразу с момента поступления заявления о пропаже человека органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, должны будут обратиться в суд в течение 24 часов за получением необходимой санкции. И в течение 48 часов орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, обязан либо получить соответствующее решение суда, либо прекратить розыск.

"Таким образом, с одной стороны, предоставляется возможность оперативного и незамедлительного розыска людей, во-вторых, не нарушаются конституционные права частной жизни и тайны связи, поскольку суд дальше эти материалы исследует", - пояснил ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, такой подход позволит исключить ситуации, когда поиск людей будет инициироваться по подложным материалам.

Поиск несовершеннолетних и недееспособных людей по данным мобильного будет начинаться сразу после получения письменного согласия от их законных представителей.

Инициативу ранее поддержал координатор отряда "Лизы Алерт" Олег Леонов. Он отметил, что "около шести тысяч человек погибают со включенными мобильными ежегодно".

Соответствующий закон был внесен в Думу группой авторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.