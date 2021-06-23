Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
на 23.06В России 5 368 513+17 594В мире 179 158 295+372 137

Совфед одобрил закон об оперативном поиске пропавших людей по геолокации

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволяющий начинать поиск пропавших без вести по геолокационным данным мобильных устройств сразу после получения заявления о пропаже.

Предполагается, что оперативные службы смогут начинать поиски по геолокации, не дожидаясь разрешения суда. В течение суток с момента поступления сообщения о пропаже человека можно будет получить информацию о том, с кем он связывался по мобильному и где находится телефон.

Однако сразу с момента поступления заявления о пропаже человека органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, должны будут обратиться в суд в течение 24 часов за получением необходимой санкции. И в течение 48 часов орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, обязан либо получить соответствующее решение суда, либо прекратить розыск.

В РоссииДуму попросили разрешить ускорить поиск пропавших людей по геолокацииЧитать подробнее

"Таким образом, с одной стороны, предоставляется возможность оперативного и незамедлительного розыска людей, во-вторых, не нарушаются конституционные права частной жизни и тайны связи, поскольку суд дальше эти материалы исследует", - пояснил ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, такой подход позволит исключить ситуации, когда поиск людей будет инициироваться по подложным материалам.

Поиск несовершеннолетних и недееспособных людей по данным мобильного будет начинаться сразу после получения письменного согласия от их законных представителей.

Инициативу ранее поддержал координатор отряда "Лизы Алерт" Олег Леонов. Он отметил, что "около шести тысяч человек погибают со включенными мобильными ежегодно".

Соответствующий закон был внесен в Думу группой авторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Совет Федерации

Новости по теме

Новости

Экс-полицейские в Уфе вновь получили до 7 лет колонии за изнасилование коллеги

Сертификат вакцинированного дополнят данными о сроке действия прививки

Смертность от COVID-19 в РФ за неделю выросла на 21,3%

Wildberries запустил прямые продажи от зарубежных поставщиков

Wildberries запустил прямые продажи от зарубежных поставщиков

РКН потребовал от Google прекратить обработку персональных данных в "Умном голосовании"

РКН потребовал от Google прекратить обработку персональных данных в "Умном голосовании"

Власти Крыма допустили выход из эксперимента по курортному сбору

Британский военный атташе вызван в Минобороны РФ из-за ЧП с эсминцем

Военные РФ открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу в Черном море

Военные РФ открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу в Черном море
Пандемия коронавируса

Кремль заявил, что локдаун на федеральном уровне не планируется

В Петербурге ожидается 35-градусная жара

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');