Главком ВМФ РФ обвинил экипаж эсминца Британии в намеренной провокации

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Экипаж британского эсминца Defender совершил намеренную провокацию в Черном море, ушел от российских берегов только после предупредительного применения оружия, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Всегда надеешься на благоразумие своих партнеров, что это высокопрофессиональные люди. Тут нельзя говорить о низком профессионализме. Тут явная такая спровоцированная акция", - сказал Евменов журналистам.

По его словам, экипаж эсминца решил проверить ответные действия российских военных: "Зашли. Как поведут себя?".

"Пограничный корабль выходил с ними на связь, доводил им информацию, что вы находитесь вблизи государственной границы, что при пересечении будет применено оружие", - сказал адмирал, отметив, что экипаж эсминца Британии не реагировал на предупреждения.

"Потом только они отреагировали на силу оружия", - сказал Евмеанов.

"Наш флот действовал в первую очередь грамотно, безопасно для того, чтобы не допустить этой провокации и дальнейшего развития этого безумия со стороны командования корабля Великобритании", - отметил Евменов.

"Естественно, авиация находилась в готовности повышенной. Как только получила приказ, выполнила задачу, он (Defender) отвернулся", - сказал Евменов.

В среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

По данным Минобороны РФ, российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца.

Министерство обороны России заявило, что расценивает действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН и призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа.

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в среду в главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России.

Между тем в Лондоне заявили, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма.

"Никаких выстрелов по отношению к кораблю "Дефендер" не было, и мы не признаем, что на пути его следования проводилось бомбометание", - говорится в заявлении министерства обороны Великобритании в твиттере.