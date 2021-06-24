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Симферопольца задержали за сбор данных о военной авиации для украинской разведки

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте жителя Симферополя, собиравшего по заданию украинских спецслужб информацию о полётах российской военной авиации.

"В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации",- сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

По данным спецслужбы, полученные сведения "планировалось использовать против безопасности Российской Федерации".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Осведомленный источник уточнил "Интерфаксу", что задержанный за сбор сведений о полетах военной авиации для украинской разведки является гражданским техническим специалистом. "Это технический специалист, который разбирается в специализированном оборудовании. Но не военный, гражданского профиля", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба Киевского районного суда Симферополя сообщила, что подозреваемый был арестован накануне на два месяца. "Следствием установлено, что С. собирал и передавал информацию в отношении мероприятий деятельности авиации ВКС и ВМФ над территорией республики Крым и акваторией Черного моря, содержащую информацию военного характера и актуальную в настоящее время, которая может быть использована иностранным государством против безопасности Российской Федерации с учетом их добывания по заданию украинской разведки", - отметил суд.

Крым Симферополь Украина ФСБ

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