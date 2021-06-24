"Вектор" заверил в эффективности "ЭпиВакКороны" от штаммов "дельта" и "дельта плюс"

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна против вариантов дельта и дельта-плюс коронавируса (индийского штамма), ни одна из мутаций не затрагивает тех участков вируса, которые являются основой этого пептидного препарата. Об этом заявил гендиректор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Все мутации в RBD-районе (рецептор, связывающий домен; receptor- binding domain - ИФ)​, для всех вариантов, вызывающих беспокойство – альфа, бета, гамма, дельта и уже дельта-плюс – они не попадают в структуру выбранного пептида. Это является основой при дизайне данной вакцины – использование только консервативных, то есть практически не меняющихся со временем участков S-белка нового коронавируса", - сказал Максютов в четверг на международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"И на данный момент это до сих пор оправдано: ни в одной мутации нет последовательности выбранных пептидов, которые являются основой пептидной вакцины "ЭпиВакКорона", - отметил он.

Ранее директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил "Интерфаксу", что лабораторные исследования показывают высокую эффективность вакцины "Спутник V" в отношении варианта дельта. "Если речь идет об эффективности (вакцины "Спутник V") в лабораторных условиях – есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично", - сказал Гинцбург.

22 июня Гинцбург заявил "Интерфаксу", что клетки памяти, которые образуются после прививки "Спутником V", не могут полностью защитить человека от инфицирования "индийским" штаммом коронавируса COVID-19, необходим высокий уровень антител, которого можно добиться ревакцинацией "Спутником Лайт" через полгода.

23 июня мэр столицы Сергей Собянин заявил, что подавляющее большинство заболевших COVID-19 в Москве в настоящее время переносят "индийский" штамм, который привел к росту смертности и числа тяжелых заболеваний.

24 июня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что особенностью штамма коронавируса "дельта плюс" является то, что у вакцинированных или переболевших снижается к нему уровень антител.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известную как B.1.617. Этот вариант более заразен, чем "обычный" коронавирус SARS-CoV-2, впервые выявленный в китайской провинции Ухань в начале прошлого года. До этого стало известно о "британском" и "бразильском" вариантах коронавируса, которые также отличались повышенной по сравнению с "уханьским" COVID-19 заразностью. 22 июня штамм delta+ (B.1.617.2.1) был зафиксирован в трех индийских штатах.