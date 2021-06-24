МИД РФ предупредил о возможных последствиях ЧП с британским эсминцем

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Инцидент с британским эсминцем в Черном море был преднамеренным и может привести к непредсказуемым последствиям, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Вчера мы видели иллюстрацию преднамеренного, очевидно, инцидента, который может привести к самым серьезным последствиям с точки зрения эскалации действий", - сказал он в четверг, выступая на конференции Минобороны РФ.

По словам замминистра, "специфика сегодняшнего момента заключается в том, что западные партнеры (...) все туже закручивают спираль противостояния с нами". "Такая ситуация взрывоопасна. Не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальным конфликтам", - сказал Грушко.

Он выразил надежду, что все стороны будут сохранять благоразумие.

"Необходимо сделать все возможное для того, чтобы в конечном счете остановить нынешнее опасное развитие как с точки зрения общей эволюции ситуации, в сфере военной безопасности на европейском континенте, так и в сфере военного строительства, которое, как мы видим, приобретает со стороны НАТО все более агрессивный характер", - сказал Грушко.

"И на основе совместного анализа общих угроз и вызовов постараться все-таки выйти на какие-то понимания, нормы поведения, которые исключали бы инциденты подобные тому, что произошли вчера, и главное, чтобы позволили возобновить сотрудничество в сферах общих интересов, которых очень много", - сказал замминистра.

Инцидент с британским эсминцем "Дефендер"

В среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который вошел в территориальное море РФ в Черном море в районе мыса Фиолент. "Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - сказали в Минобороны РФ.

"В 11.52 23 июня эсминец "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Чёрного моря, пересёк государственную границу РФ и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра", - заявили в Минобороны РФ.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 авиабомбы ОФАБ-250) по курсу движения эсминца "Дефендера", заявили российские военные.

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря РФ", - говорится в сообщении.

Между тем, британская сторона отрицает, что военные РФ открывали предупредительный огонь по эсминцу. Об этом, в частности, заявили в посольстве Великобритании в России, а также в министерстве обороны Соединенного Королевства.