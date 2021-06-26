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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
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В России впервые с 21 января выявили 21 665 заболевших COVID-19

В Петербурге - рекордные 107 умерших пациентов

В России впервые с 21 января выявили 21 665 заболевших COVID-19
Фото: /ftproot/textphotos/2021/06/26/covid700.jpg

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с 21 января составил 21 665 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

В России ежедневно с 8 июня отмечается рост числа заболевших коронавирусом. Значения субботы сопоставимы со значениями 21 января, когда было выявлено 21 887 новых случаев, но тогда шел спад заболеваемости.

Число умерших от коронавируса также ежедневно растет, в субботу зафиксированы максимальные с 24 декабря 2020 года и с начала текущего года 619 летальных исходов. Наибольшее число умерших зафиксировано в Санкт-Петербурге - 107, это максимальное значение для города и для всех регионов РФ за все время пандемии. В Москве - 96 летальных исходов.

За минувшие сутки после перенесенной болезни выздоровели 14 347 человек.

В Москве зарегистрировали еще 8 457 новых случаев COVID-19 за сутки, 4 260 выздоровевших. Наибольший прирост заболевших вслед за российской столицей отмечен в Московской области - 2 504 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1 247.

Еще 327 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 293 - в Бурятии, 254 - в Воронежской области, 247 - в Крыму, 236 - в Брянской области, 231 - в Свердловской области, 227 - в Забайкальском крае, 217 - в Архангельской области, 212 - в Самарской области, 209 - в Иркутской области, 199 - в Ростовской области, 198 - в Тверской области, 189 - в Красноярском крае, 182 - в Смоленской области, 181 - в Пермском крае, по 179 - в Омской и Оренбургской областях. По 177 новых случаев - во Владимирской области и Ленинградской области, 174 - в Коми, 173 - в Кемеровской области, 166 - в Хабаровском крае, 158 - в Новосибирской области, 155 - в Алтайском крае, 152 - в Мурманской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 5 млн 430 тыс. 753 случая коронавирусной инфекции, 132 683 умерших и 4 млн 943 тыс. 986 выписанных.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 26 июня 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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