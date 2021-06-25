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В Ялте ввели единый тариф для таксистов из-за скачка цен после потопа

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Власти Ялты договорились с компаниями, предоставляющими услуги такси, о временном введении единого тарифа из-за роста цен на перевозки после наводнения.

"Сегодня подписали меморандум о взаимопонимании с местными компаниями-перевозчиками такси. Я видела, друзья, ваши жалобы на тех, кто взвинтил на беде цены. Их была масса! На время ЧС по всей территории муниципалитета у легальных перевозчиков будет действовать единый тариф", - сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко на своей странице в фейсбуке.

Заместитель главы администрации Сергей Стрельбицкий уточнил, что подвоз на расстояние до 2 км будет стоить 220 рублей, каждый следующий километр - 15 рублей. Этот тариф будет действовать до 10 июля.

Кроме того, власти усилили контроль за нелегальными перевозчиками, обещают сделать рейды регулярными.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал обратить внимание на тарифы такси, которые выросли втрое из-за проблем с общественным транспортом после наводнения.

Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти республики ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу, сошли селевые потоки. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 55 человек травмированы. Ведется подсчет нанесенного стихией ущерба.

Наводнение в Крыму

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