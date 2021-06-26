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Четыре человека пострадали в аварии с участием скорой помощи в Крыму

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля в Симферополе в субботу, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым.

Автомобиль скорой помощи, двигаясь с маячками и звуковым сигналом на запрещенный сигнал светофора, врезался в КIA.

"В результате ДТП водитель "скорой помощи", фельдшер, пациент и родственник пациента, находившиеся в машине, пострадали. Все доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД начали проверку.

Крым Симферополь

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