У регионов Урала начались сложности с поставками вакцин от COVID-19

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО), при этом есть сложности с поставками вакцины, сообщает в понедельник пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО.

"Самый острый вопрос на сегодняшний день - обеспеченность регионов вакциной: все субъекты сталкиваются с перебоями в ее поставке", - говорится в сообщении.

В свою очередь полпред президента в УрФО Владимир Якушев подчеркнул, что "вся поступающая вакцина сразу должна идти в оборот".

"Нам нужно максимально быстро создать коллективный иммунитет", - сказал он, поручив региональным органам власти усилить работу с гражданами и сделать информацию о подробностях вакцинации максимально доступной.