В Удмуртии приостановили вакцинацию из-за нехватки препаратов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Вакцинация от коронавируса в Удмуртии приостановлена на 26-27 июня в связи с нехваткой препаратов, сообщает региональный оперштаб в субботу.

"Темпы вакцинации превысили поставки вакцины в регион. Новая партия вакцины "Спутник V" объемом 17 400 доз должна поступить в республику 27 июня. После этого вакцинация будет возобновлена в прежнем объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем, кто был записан на прививку на эти дни, будет предоставлена информация о новом времени записи.

В сообщении приводятся слова замминистра здравоохранения Удмуртии Марии Галеевой о том, что за неделю в республике количество записавшихся на прививку на портале госуслуг увеличилось вдвое, многие приходят в мобильные пункты без записи.

"На сегодняшний день в сутки мы прививаем до 4-5 тысяч человек. В связи с этим вакцина заканчивается быстрее, чем первоначально было рассчитано. Поэтому мы приняли решение приостановить процесс вакцинации на эти выходные. Он возобновится в полном объеме с понедельника", - сказала Галеева.

Ранее стало известно, что в Башкирии введение ограничений отложили на неделю из-за нехватки вакцин.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что дефицит вакцин будет компенсирован в ближайшее время. В Минпромторге РФ заявили о выпуске 32 млн комплектов вакцин от COVID-19 и о расширении производства.

Сейчас обязательная вакцинация для определенных групп работников введена в десяти регионах, с понедельника меру планируют ввести еще в восьми субъектах РФ.