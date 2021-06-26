Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:29Заразились
на 25.06В России 5 409 088+20 393В мире 180 361 382+361 994

В Удмуртии приостановили вакцинацию из-за нехватки препаратов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Вакцинация от коронавируса в Удмуртии приостановлена на 26-27 июня в связи с нехваткой препаратов, сообщает региональный оперштаб в субботу.

"Темпы вакцинации превысили поставки вакцины в регион. Новая партия вакцины "Спутник V" объемом 17 400 доз должна поступить в республику 27 июня. После этого вакцинация будет возобновлена в прежнем объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем, кто был записан на прививку на эти дни, будет предоставлена информация о новом времени записи.

В сообщении приводятся слова замминистра здравоохранения Удмуртии Марии Галеевой о том, что за неделю в республике количество записавшихся на прививку на портале госуслуг увеличилось вдвое, многие приходят в мобильные пункты без записи.

"На сегодняшний день в сутки мы прививаем до 4-5 тысяч человек. В связи с этим вакцина заканчивается быстрее, чем первоначально было рассчитано. Поэтому мы приняли решение приостановить процесс вакцинации на эти выходные. Он возобновится в полном объеме с понедельника", - сказала Галеева.

Ранее стало известно, что в Башкирии введение ограничений отложили на неделю из-за нехватки вакцин.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что дефицит вакцин будет компенсирован в ближайшее время. В Минпромторге РФ заявили о выпуске 32 млн комплектов вакцин от COVID-19 и о расширении производства.

Сейчас обязательная вакцинация для определенных групп работников введена в десяти регионах, с понедельника меру планируют ввести еще в восьми субъектах РФ.

Удмуртия коронавирус

Новости по теме

Новости

Мужчина расстрелял троих человек под Иваново

МЧС предупредило о ливне и шквалистом ветре в Крыму в субботу

МЧС предупредило о ливне и шквалистом ветре в Крыму в субботу

Новый спутник Минобороны РФ внесен в каталог космических объектов

Новый спутник Минобороны РФ внесен в каталог космических объектов

Запущенный с Плесецка спутник успешно выведен на расчетную орбиту

Что произошло за день: пятница, 25 июня

МиГ-31К на учениях в Средиземном море были оснащены гиперзвуковыми ракетами

Евгений Киселев покинет пост главы Роснедр

Евгений Киселев покинет пост главы Роснедр

Туркомпании прогнозируют шквал отмен туров на Кубань в понедельник

Туркомпании прогнозируют шквал отмен туров на Кубань в понедельник

Правительство утвердило постановление об экспортной пошлине на металлы

ЦБ отметил рост инфляционных ожиданий населения и предприятий в июне

ЦБ отметил рост инфляционных ожиданий населения и предприятий в июне
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');