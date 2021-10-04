Губернатор Кубани признал нехватку складов для вакцин от коронавируса

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - На Кубани не было перебоев с поставками вакцин от коронавируса, но препаратов не всегда хватало, потому что вакцины для всех желающих негде хранить и региону нужны дополнительные склады, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Губернаторы должны подумать не о волнообразном вакцинировании, а о системном, а это не получается. Это люди. А если мы запросим вакцины сколько мы заходим, но у нас ни средств, ни холодильников, чтобы ее хранить. (...) А взять и закупить сколько нам необходимо - это средство, бюджетные средства, на ее хранение и необходимость транспортировки", - сказал он на пленарной сессии форума "Биотехмед".

Чиновник также отметил, что с января по сентябрь 2021 года Кубань посетили 15 млн туристов и если кто-либо из них заболевал COVID-19, то его лечили в этом регионе, а не отправляли домой.

Край с августа принимает непривитых туристов с отрицательным ПЦР-тестом под обязательство привиться за три дня с момента заселения.