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В РФ разрешили ревакцинироваться через полгода после болезни или первичной прививки

После достижения коллективного иммунитета и после стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год

В РФ разрешили ревакцинироваться через полгода после болезни или первичной прививки
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В России ревакцинация от коронавируса будет разрешена через шесть месяцев после перенесенной болезни или первичной вакцинации, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Мы подготовили изменения в методические рекомендации, и с учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в РФ будет разрешено проводить вакцинацию через шесть месяцев после перенесенного заболевания и после шести месяцев после предыдущей вакцинации – первичной", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Глава Минздрава добавил, что рекомендации по ревакцинации разработаны с учетом мнения российских ученых и специалистов в области вирусологии.

"После достижения коллективного иммунитета и после стабилизации вакцинация может проводиться раз в год", - уточнил Мурашко.

По его словам, рекомендации по ревакцинации уже утверждены Минздравом и сегодня будут направлены в регионы.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 июня 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Минздрав РФ Михаил Мурашко

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