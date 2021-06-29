В РФ разрешили ревакцинироваться через полгода после болезни или первичной прививки

После достижения коллективного иммунитета и после стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В России ревакцинация от коронавируса будет разрешена через шесть месяцев после перенесенной болезни или первичной вакцинации, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы подготовили изменения в методические рекомендации, и с учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в РФ будет разрешено проводить вакцинацию через шесть месяцев после перенесенного заболевания и после шести месяцев после предыдущей вакцинации – первичной", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Глава Минздрава добавил, что рекомендации по ревакцинации разработаны с учетом мнения российских ученых и специалистов в области вирусологии.

"После достижения коллективного иммунитета и после стабилизации вакцинация может проводиться раз в год", - уточнил Мурашко.

По его словам, рекомендации по ревакцинации уже утверждены Минздравом и сегодня будут направлены в регионы.