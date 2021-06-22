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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:30Заразились
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Гинцбург заявил о важности ревакцинации из-за особенностей индийского штамма

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Клетки памяти, которые образуются после прививки "Спутником V", не могут полностью защитить человека от инфицирования "индийским" штаммом коронавируса COVID-19, необходим высокий уровень антител, которого можно добиться ревакцинацией "Спутником Лайт" через полгода. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

"Пока что я считаю, – и что будет во многом отражено в новых рекомендациях по ревакцинации, – что надо постоянно следить за "индийским" штаммом, поддерживая высокий уровень антител за счет более частой ревакцинации. Это связано с тем, что клетки памяти опаздывают просто из-за того, что они начинают нарабатывать нужный уровень антител где-то на третий-четвертый день", - сказал Гинцбург.

По его словам, "индийский" штамм или вариант "дельта" COVID-19" и более заразен, и более опасен за счет более быстрого течения заболевания". "Потому что время перехода от момента, когда человек чувствует легкий гриппоподобный симптом до ухудшения состояния проходит уже не 10-12 дней, за которые лечащий врач может сориентироваться и начать лечение, а проходит 3-4 дня. Поэтому, естественно, его опасность больше", - сказал он.

Глава центра имени Гамалеи также сообщил, что "этот вирус, кроме того, что он антигенно изменен, по-другому взаимодействует с нашими клетками". "А именно: он не как "уханьский" или "британский" лизирует (растворяет - ИФ) клетку, а в первую очередь образует синцитий, то есть многоядерные клетки, и в то же самое время находится под защитой клеточной мембраны. То есть вирус размножается, не выходя из клеток, а перетекая в соседнюю клетку", - отметил Гинцбург.

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"Поэтому его надо ловить только на входе, то есть исходно надо иметь постоянно высокие антитела, что добивается вакцинацией "Спутником V", а затем через полгода ревакцинацией "Спутником Лайт"", - сказал учёный.

Таким образом, сообщил Гинцбург, нет необходимости создавать новый вариант вакцины "Спутник V", так как уже существующая может дать надежную защиту.

"То есть речь идет не о создании новой модификации, а о ревакцинации уже существующим препаратом. Против "уханьского" варианта можно было не ревакцинироваться, рассчитывая на клетки памяти, а здесь, к сожалению... Конечно, они тоже будут помогать, но все хотят быть полностью защищёнными, и это правильно", - заключил он.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 21 июня заявил, что новый штамм коронавируса COVID-19 – дельта или так называемый "индийский" – более заразен, но ревакцинация ранее привитых позволяет обрести им достаточный уровень антител для того, чтобы защититься от него и всех других штаммов.

Для ревакцинации может быть использована вакцина "Спутник Лайт" – первый компонент вакцины "Спутник V", которая, сообщил Мурашко, начнет поступать в гражданский оборот после 25 июня. По его словам, уже есть определенное понимание и по поводу сроков повторных прививок: в период эпидподъема нужно будет делать прививку через шесть месяцев, при спокойной ситуации с инфекцией – раз в год.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ревакцинация от коронавируса в столице будет проходить вакциной "Спутник Лайт", ее же планируется применять для вакцинации трудовых мигрантов.

Вакцина "Спутник V" разработана центром им.Гамалеи Минздрава России, это основной препарат, используемый для массовой вакцинации в РФ, которая стартовала 18 января.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Спутник V Александр Гинцбург коронавирус

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