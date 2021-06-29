Беглов ревакцинировался от коронавируса

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов повторно вакцинировался от коронавируса, сообщила пресс-служба Смольного.

"В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно, - отметил сам Беглов через пресс-службу. - Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных".

В Смольном добавили, что в будни в Петербурге в день первую дозу вакцины от коронавируса получают в среднем от 12 тысяч до 14 тысяч человек. Всего в городе на вечер понедельника прививку получили 858 869 человек, из них 696 191 полностью завершил цикл вакцинации.

Беглов 1 марта сообщал, что получил первую дозу вакцины от COVID-19, второй укол он должен был получить через три недели. Минздрав рекомендует ревакцинироваться раз в полгода при росте заболеваемости.

Мэр Москвы Сергей Собянин в середине июня объявил, что снова привьется от коронавируса. При этом он отметил, что в первый раз привился еще в мае 2020 года. О том, что он получил прививку, впервые стало известно в сентябре 2020 года, тогда сам мэр рассказал об этом президенту Владимиру Путину.

После этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал журналистам, что сделал уже третью прививку.

В июне 2021 года в связи с распространением штамма "дельта" коронавируса в России и, в частности, в Москве и Петербурге резко выросла заболеваемость, а также смертность от COVID-19.