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Три британских и французская НПО признаны нежелательными в России

Три британских и французская НПО признаны нежелательными в России
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность трех британских и одной французской неправительственной организации (НПО), в том числе "Фонда Ходорковского".

Нежелательными в России признаны организации Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), Великобритания; European Choice ("Европейский выбор"), Франция; Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Великобритания, и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), Великобритания, сообщает надзорное ведомство.

Прокуроры считают, что деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Информация о принятом решении направлена в Минюст для внесения сведений в перечень нежелательных в РФ иностранных и международных НПО и обнародования, сообщила Генпрокуратура.

Таким образом, общее число организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, достигло сорока.

Все четыре вышеупомянутые организации действуют в сфере образования.

Так, фонд "Будущее России" занимается "образованием молодых людей в России и странах Восточной Европы и продвигает русскую культуру в Великобритании".

"Оксфордский российский Фонд" был основан в 2005 году с целью "содействия развитию образования в Российской Федерации и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", как и "Фонд Ходорковского" он был создан при участии бывшего владельца "ЮКОСа" Михаила Ходорковского.

"Европейский выбор" также позиционирует себя как организация, созданная с образовательными целями.

Накануне, 29 июня, стало известно, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность чешской неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace.

Генпрокуратура РФ Великобритания Франция

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