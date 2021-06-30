Три британских и французская НПО признаны нежелательными в России
Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность трех британских и одной французской неправительственной организации (НПО), в том числе "Фонда Ходорковского".
Нежелательными в России признаны организации Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), Великобритания; European Choice ("Европейский выбор"), Франция; Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Великобритания, и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), Великобритания, сообщает надзорное ведомство.
Прокуроры считают, что деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
Информация о принятом решении направлена в Минюст для внесения сведений в перечень нежелательных в РФ иностранных и международных НПО и обнародования, сообщила Генпрокуратура.
Таким образом, общее число организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, достигло сорока.
Все четыре вышеупомянутые организации действуют в сфере образования.
Так, фонд "Будущее России" занимается "образованием молодых людей в России и странах Восточной Европы и продвигает русскую культуру в Великобритании".
"Оксфордский российский Фонд" был основан в 2005 году с целью "содействия развитию образования в Российской Федерации и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", как и "Фонд Ходорковского" он был создан при участии бывшего владельца "ЮКОСа" Михаила Ходорковского.
"Европейский выбор" также позиционирует себя как организация, созданная с образовательными целями.
Накануне, 29 июня, стало известно, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность чешской неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace.