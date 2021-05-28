ФАС, ЦБ и РКН поддержали законопроект "о приземлении" IT-компаний

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минцифры, Роскомнадзор, ФАС и Центробанк поддерживают законопроект о так называемом приземлении в РФ иностранных IT-компаний с минимальной суточной российской интернет-аудиторией в 500 тыс. человек.

"Мы как министерство цифрового развития законопроект поддерживаем. Сегодня игнорирование глобальными иностранными IT-компаниями национальных законодательств является общемировой проблемой. К сожалению, если говорить про Россию, то, осуществляя деятельность у нас, иностранные IT-компании, исполняют требования российского законодательства по желанию", - сказала замглавы Минцифры Бэлла Черкесова на заседании комитета по информационной политике Госдумы в пятницу.

По ее словам, "такая ситуация требует законодательного регулирования". Черкесова подчеркнула, что "законопроект не направлен на то, чтобы выдавить иностранные компании с российского рынка", но "на то, чтобы выровнять условия для российских и иностранных интернет-компаний".

В свою очередь замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил, что принятие законопроекта поможет наладить диалог. "Поддерживаем, к реализации готовы, рассчитываем, что именно такие предложенные меры позволят Роскомнадзору организовать и получить положительную обратную связь со всеми компаниями и по вопросам распространения информации, и по вопросам защиты прав субъектов персональных данных", - сказал Вагнер. Замглавы РКН отметил, что "те, компании, которые уже открыли представительства, к ним как раз никаких особых вопросов и не возникает в реализации информационного законодательства".

В ходе заседания комитета представители ФАС и Центробанка в свою очередь заявили, что предлагаемые законопроектом нормы в части ограничения рекламы и платежей представляются регуляторам в целом реализуемыми.

"В законе нет ничего такого, чего бы эти (зарубежные - ИФ) компании не делали уже на других рынках, и думаю, что на наших рынках они могли бы делать то же, что делают и там - то есть соблюдать законодательство и более четко", - сказал замруководителя ФАС Алексей Доценко Он также отметил, что если у иностранных компаний есть представительства в РФ, даже маркетинговые, "коммуникации с ними происходили гораздо быстрее, оперативнее и качественнее".

Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что нормы законопроекта необходимо было реализовывать уже давно, при этом предлагаемые нормы представляются регулятору достаточно либеральными. Сычев добавил, что регулятор готов активно работать над редакцией законопроекта ко II чтению, в том числе с точки зрения норм по ограничению платежей.

Законопроект о "приземлении" IT-компаний

Профильный комитет в пятницу рекомендовал Госдуме принять инициативу в первом чтении.

Документом (1176731-7) предлагается обязать иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек создавать в России полноценные представительства (филиалы), которые смогут нести ответственность за нарушения технологическими гигантами российского законодательства, взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в РФ нарушающей российское законодательство информации. Под действие закона потенциально попадают не только не только поисковики (Google, Bing), соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch) и мессенджеры с почтовыми сетями (от Telegram до Gmail), но и провайдеры хостингов (в том числе Amazon), сервисы онлайн-торговли (в частности, Aliexpress и Ikea), а также "Википедия".