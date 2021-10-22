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РКН обещал "не жестить" после вступления в силу закона о "приземлении" IT-компаний

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) не будет применять жесткие меры воздействия на компании, которые не успеют к 1 января 2022 года выполнить требования закона о "приземлении" интернет-компаний, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев.

В ходе "круглого стола" "Закон "О приземлении": от теории к практике" он заверил, что служба не будет "жестить", а будет договариваться.

"Если нам не оставят другого выбора, мы, безусловно, будем исполнять российское законодательство, добиваться исполнения всеми имеющимися у нас механизмами мер понуждения", - заявил Зайцев.

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После 1 января 2022 года зарубежные компании смогут "продолжить диалог" с регулятором, если они столкнутся с трудностями при регистрации офиса на территории РФ, заверил Зайцев.

"Конечно же, мы ожидаем создания филиалов, открытия представительств или юрлиц к 1 января, как говорит закон. Но вместе с тем, если мы понимаем, что компания начала активные действия и ведет активные действия по исполнению закона в этой части, но есть определенные препоны - ну не успевает - мы готовы рассматривать каждую конкретную ситуацию в отдельности" - пояснил представитель ведомства.

Чиновник также анонсировал запуск в начале ноября тестовых личных кабинетов на портале РКН, чтобы представители компаний, подпадающих под действие закона, могли высказать свои замечания и предложения.

Кроме того, вплоть до 31 декабря РКН намерен проводить еженедельные общие или индивидуальные онлайн-консультации, чтобы ответить на вопросы компаний.

Закон о "приземлении" интернет-компаний подписан президентом 1 июля 2021 года. Он предусматривает, что до 1 января 2022 года зарубежные информационные ресурсы с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны создать на территории РФ филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. Для тех, кто откажется выполнить требования закона, предусмотрен ряд санкций - включая запрет на рекламу собственных ресурсов и размещение рекламы, ориентированной на российских граждан, запрет на денежные переводы, полную или частичную блокировку ресурсов-нарушителей.

Роскомнадзор Евгений Зайцев

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