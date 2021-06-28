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Слуцкий исключил выплату Россией компенсации Чехии по Врбетице

Слуцкий исключил выплату Россией компенсации Чехии по Врбетице
Обломки на складе боеприпасов в Врбетице
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не станет удовлетворять требования Чехии по выплате 25,5 млн евро в связи со взрывами на оружейных складах во Врбетице, поскольку считает их "абсурдными".

"Что сказать: ухо от селедки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России. Все претензии им стоит направить организаторам и режиссерам этой шитой белыми нитками провокации", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Ранее СМИ сообщили, что российский посол в Чехии Александр Змеевский получил от чешских властей ноту, в которой Прага требует возместить 650 млн крон (около 25,5 млн евро) ущерба от взрывов во Врбетице в 2014 году - к которым, согласно позиции Чехии, причастны российские спецслужбы.

По словам Слуцкого, требования Чехии абсурдны, как и сами утверждения о том, что российские спецслужбы могут быть причастны к инциденту во Врбетице. Депутат напомнил, что ситуация уже негативно сказалась на отношениях Праги с Москвой.

"Упорство Праги в намеренном ухудшении российско-чешских отношений продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования. Жаль" - добавил парламентарий.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Москва в ответ на это выслала из посольства Чехии в Москве 20 сотрудников, объявив их персонами нон грата.

На фоне скандала Чехия исключила "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

Госдума Леонид Слуцкий Чехия Врбетице

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