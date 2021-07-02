Минцифры сообщило о возобновлении работы сервисов Госуслуг

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сервисы формирования заявлений на портале Госуслуг полностью восстановили работоспособность после сбоя, отключенной остается только лента уведомлений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры.

"Общее время работы очереди на доступ из-за большого трафика составило 2 часа 43 минуты. В настоящее время очередь на доступ отключена, сервисы используются в штатном режиме", - добавил представитель ведомства.

2 июля около полудня министерство предупредило, что в работе портала Госуслуг могут быть сбои из-за работ по выводу новых сервисов. По состоянию на тот момент при заходе на портал появлялось сообщение, что в настоящее время более 500 тысяч пользователей заказывают на нем услуги, в связи с чем предлагалось подождать 30 минут, и включался обратный отсчет до получения ссылки на вход.