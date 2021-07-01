Июньские дожди существенно пополнили водохранилища в Крыму

Водоем, питающий Алушту, заполнен почти наполовину

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ливни в июне текущего года пополнили водные запасы Крыма на 50 млн куб. м – это столько же, сколько удалось собрать с января по май. Об этом сообщил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени Вернадского Илья Николенко.

"С января-февраля мы получили более 100 млн кубов воды. В основном это вода, которая питает Симферополь, Севастополь, южный берег, Алушту. Характерно, что за июнь мы получили половину этой воды – 50 млн кубометров. Десять из этих 50 миллионов мы получили в течение трех дней", - сказал Николенко на пресс-конференции в Симферополе в четверг.

В частности, по его подсчетам, водохранилища, которые питают Симферополь, наполнились на 9 млн кубов, Севастополь – на 17 млн кубов, Ялту и окрестные поселки – на 15 млн кубов. "Числа еще следует сравнивать с тем, что было в прошлом (засушливом - ИФ) году. Разница достаточно большая с прошлогодними показателями", - добавил Николенко.

Эксперт сообщил также, что "начало уверенно пополняться Изобильненское водохранилище", которое питает Алушту, "пошли притоки". "Мы подошли практически к половине наполнения этого водохранилища", - сказал завкафедрой водоснабжения.

Как сообщалось, режим ЧС действует в Крыму с 17 июня из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день – трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. Власти Крыма предварительно оценили прямой ущерб от наводнения в 12,5 млрд рублей. Защиту Керчи от будущих подтоплений оценили в 700 млн рублей.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, могло продлиться в течение 2021 года. Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта получали воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности. Сейчас в Ялте вода подается круглосуточно, в Симферополе и Алуште ее отключают только на ночь.