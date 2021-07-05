Томский политех возглавил его 32-летний выпускник

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - И.о. ректора Томского политехнического университета (ТПУ) с 6 июля назначен директор Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности вуза Дмитрий Седнев, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании ученого совета ТПУ. Седневу 32 года.

Прежний ректор ТПУ Андрей Яковлев на прошлой неделе оставил эту должность, поскольку переехал в другой регион.

"С завтрашнего дня, 6 июля, исполняющим обязанности ректора назначается Дмитрий Андреевич Седнев. У него есть существенный недостаток: он - молод. Но молодости всегда присуща амбициозность, свежий взгляд на вещи и при должной поддержке все может получиться. Этот человек ваш. Вы дали ему образование, собственно, в вашем коллективе он и становился руководителем", - сказал Фальков.

Седнев отучился в ТПУ по специальности "Безопасность и нераспространение ядерных материалов". Затем он окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию на тему "Разработка научно-технических основ акустической идентификации в целях обеспечения режима нераспространения ядерных материалов".

В университете он совмещал преподавательскую и научную работу в области неразрушающего контроля, ультразвуковой томографии, материаловедения, безопасности и нераспространения ядерных материалов. В частности, среди его проектов - участок для дефектоскопии деталей трубопроводов, созданный в интересах "Газпрома" на базе "Томского электромеханического завода имения Вахрушева". Седнев также является одним из инициаторов создания в Томске Центра промышленной томографии на базе ТПУ.

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2020 года, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс", ТПУ занимает восьмое место.