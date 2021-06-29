В гражданский оборот в РФ выпущено 36,7 млн доз вакцин от COVID-19

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В России в гражданский оборот выпущено 36,7 млн доз вакцин от коронавируса, сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Начну с производства наших четырех вакцин. Предприятия делают их на четырех площадках. На сегодня суммарно по всем вакцинам выпущено в гражданский оборот 36,7 млн комплектов", - заявил Мантуров на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции во вторник.

По его словам, согласно планам, в июле планируется произвести в общей сложности еще около 30 млн доз вакцин.

"По антиковидным лекарственным препаратам: резкого перебоя в поставках мы не видим. Запас позволяет покрывать текущую потребность, оперативно реагировать на поступающие от регионов заявки", - сказал министр.

Он отметил, что темпы производства достаточные, "чтобы обеспечивать госпитальный сегмент и аптечные сети". "То же касается и средств индивидуальной защиты. Запас прочности сформирован и позволяет работать в штатном режиме... Регионы обеспечены СИЗами (средствами индивидуальной защиты - ИФ) на два, а то и три месяца", - сказал Мантуров.