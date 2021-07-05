В Сочи река Кудепста вышла из берегов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В сочинском поселке Кудепста река вышла из берегов и подтопила первые этажи домов, сообщил в Телеграмгубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Последствия уже ликвидируют сотрудники муниципальной службы спасения, пожарные расчеты откачивают воду, ил и грязь", - написал он.

Пострадавшие дома обходят мониторинговые группы, которые оценивают ущерб, причиненный домовладениям.

В воскресенье ливни вызвали подтопления в Адлерском и Хостинском районах. Дожди сопровождались ураганным ветром. Один человек погиб.

В понедельник чиновники предупредили, что реки Хорота и Мацеста могут выйти из берегов и потребуется эвакуация. Людей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на этот случай. Затем стало известно, что в Адлерском и Хостинском районах затоплены территории пансионатов, в частности - "Алеан" и "Бургас", а также пляжи.

МЧС сообщило, что до конца дня в городе возможны ливни с грозами и шквалистым ветром, выход рек из берегов и сход селевых потоков.