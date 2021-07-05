Около 250 человек эвакуировали из подтопленного сочинского поселка

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти Сочи провели эвакуацию детей и взрослых из подтопленного поселка Кепша в Адлерском районе курорта, сообщил мэр Алексей Копайгородский.

"Сегодня поселок Кепша - детский садик, 200 человек, все дети были эвакуированы в поселок Красная Поляна, в гостиничный комплекс. И около 50 человек из этого поселения тоже были эвакуированы", - сказал Копайгородский в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

Он подчеркнул, что все эвакуированные уже вернулись в поселок.

Мэр отметил, что местные власти готовились к спасению людей. "Были проведены превентивные мероприятия для предотвращения массовых серьезных последствий, что нами было сделано и предпринято", - сказал Копайгородский.

Как сообщалось, накануне в Сочи прошел ураган, который повалил более 30 деревьев. Одно дерево упало на автомобиль и насмерть придавило мужчину. Кроме того, из-за падения деревьев пострадали еще два человека. Без света остались жители семи поселков. Ливень спровоцировал подтопления территорий пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах. Подразделения МЧС России работают в режиме ЧС. В настоящее время последствия стихии устраняют порядка 300 спасателей.