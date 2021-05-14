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В ТИСБИ решили наблюдать за "тихими" студентами после стрельбы в Казани

В ТИСБИ решили наблюдать за "тихими" студентами после стрельбы в Казани
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Персонал Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ), в колледже которого учился Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу с девятью жертвами в казанской школе, начнет наблюдать за неприметными студентами. Об этом сообщила ректор вуза Нэлла Прусс журналистам в пятницу.

"Сейчас мы на таких будем обращать внимание – на вот этих тихушников. Потому что мне психиатры сказали: это очень реальная вещь, что он тихий-тихий, а потом в нем вот это все выплескивается в преступление. И мы решили, что они не будут обделены вниманием, и мы будем вытаскивать их из компьютера и вовлекать в студенческую жизнь", - сказала Прусс.

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При этом она отметила, что учившийся на программиста Галявиев постоянно сидел за компьютером, в то же время хорошо учился, участвовал в жизни колледжа, был волонтером.

Ранее ректор вуза Прусс сообщила журналистам, что Ильназ Галявиев предлагал сокурснику вступить в секту. По ее словам, он проучился 3,5 года на "хорошо" и "отлично", но с января 2021 года внезапно перестал ходить на занятия.

11 мая 19-летний Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Из 24 пострадавших перевезли на лечение в Москву пятерых детей и троих взрослых.

Один ребенок из перевезенных в Москву прооперирован и находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Еще одна девочка готовится к операции, сообщила директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина.

Стрелявший являлся студентом 4 курса колледжа при ТИСБИ, но был отчислен в апреле.

Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, малолетних, совершенных общеопасным способом (часть 2 статьи 105 УК РФ). Галявиев арестован до 11 июля.

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Татарстан Казань Ильназ Галявиев

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