Сели заблокировали участки трасс на фоне непогоды в Сочи и Туапсе

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Шесть автодорог освобождают от селей, которые спровоцировала стихия в Сочи и Туапсе.

"На трассе А-149 Адлер - Красная Поляна сель вышел на проезжую часть. Утилизировано 90 кубических метров селевых масс. Введенный на несколько часов реверс снят. В настоящее время дорожники приводят в порядок обочину. Штатный режим движения восстановлен", - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье" в понедельник.

Также дорожники расчищают автодороги и устраняют завалы на трассе А-147 Джубга - Сочи в Лазаревском районе поселка Солоники.

"Во второй половине дня понедельника активность осадков сместилась, по большей части, в Туапсинский район", - подчеркивает пресс-служба.

Так, в районе с. Агой (Туапсинский район) на стометровом участке трассы произошло подтопление проезжей части. Движение приостановлено с 16:00 по московскому времени. Работы продолжаются. "В Туапсе проезд затруднен, но сохраняется. Дорожники уже убрали с проезжей части 80 кубических метров грунта и камней, выносимых с примыканий на трассу", - говорится в сообщении.

Кроме того, на трассу А-147 села Дедеркой (Туапсинский район) сошел оползень. Перекрыта одна полоса дорожного движения. Введен временный реверсивный режим.

"Федеральные трассы на территории городского округа Сочи работают в штатном режиме. Жертв и пострадавших на федеральных дорогах вследствие выпавших аномально-сильных осадков в районе Туапсе и Сочи - нет. Всего на борьбе со стихией на Черноморском побережье заняты более ста человек дорожных рабочих и 33 единицы специализированной техники", - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".