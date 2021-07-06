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Из-за обильных осадков перекрыли трассу М-4 "Дон" в районе Геленджика

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Движение транспорта закрыли на федеральной автодороге М-4 "Дон" в районе Геленджика из-за обильных осадков, сообщает пресс-служба управление ГИБДД России по Краснодарскому краю.

"Геленджик, поселок Архипо-Осиповка, в 23:05 мск перекрыто движение всех транспортных средства. 40 см осадков по ФАД", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также из-за осадков закрыто движение на Джубгу по трассе А-147, начиная с виадука в Горячем Ключе, а также от Архипо-Осиповки и Ольгинки. На месте работают дополнительные наряды инспекторов, проводятся регулировочные действия, автомобили разворачивают в обратную сторону.

Геленджик Краснодарский край Архипо-Осиповка

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