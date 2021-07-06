Пропавший на Камчатке Ан-26 садился в условиях тумана и облачности

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Пропавший на Камчатке пассажирский самолет Ан-26 заходил на посадку в Палане в условиях тумана и облачности, сообщила Росавиация. Связь с ним потеряли примерно за десять минут до ориентировочного времени посадки.

Самолет, принадлежавший АО "Камчатское авиапредприятие", совершал регулярный рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

"Экипаж должен был произвести посадку в 05.50 по московскому времени, на связь по всем имеющимся каналам не выходит. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа", - сообщила Росавиация.

В 05:55 по Москве в аэропорту Паланы объявили тревогу и начали поисково-спасательную операцию. В ней участвуют сотрудники и спасательные службы аэропорта, Камчатского авиапредприятия, МЧС и МВД. Самолет ищут еще один Ан-26 и три вертолета МИ-8. В МЧС ранее сообщали, что в поисках участвуют суда в заливе Шелихова, а также военный противолодочный самолет Ил-38.

"Метеоусловия в момент посадки воздушного судна вблизи аэропорта назначения были сложными. Во время захода на посадку метеоусловия характеризовались наличием в окрестности аэропорта тумана, разорванной облачности с нижней кромкой 300 м и сплошной облачности на высоте 720 м, расположенные в районе горы закрыты облачностью", - уточнили в Росавиации.

В Гидрометцентре Камчатки ранее говорили, что в районе Паланы на момент исчезновения самолета была низкая облачность, слабый ветер, осадков не было.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина для выяснения обстоятельств события создана специальная комиссия под руководством министра транспорта Виталия Савельева с участием представителей федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края. В Петропавловске-Камчатске ранее создали штаб во главе с вице-премьером региона Александром Заболиченко.

На борту самолета было шесть членов экипажа и пассажиры, в том числе двое детей. Также сообщалось, что в самолете находилась глава Паланы Ольга Мохирева.

Пропавший Ан-26 был выпущен в 1982 году на заводе "Авиант". Его использовали в ООН, затем авиакомпания Air Mali, с 2008 по 2012 год он хранился в Киеве у компании "Киевская Русь", осенью 2012 года он прошел капитальный ремонт, а с 2013 года использовался камчатским авиапредприятием, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По факту исчезновения самолета проводится прокурорская проверка и расследуется уголовное дело. Среди версий случившегося - погодные условия, отказ техники и ошибка экипажа.