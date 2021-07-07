Бывший схиигумен Сергий благословил сбор средств на храм в СИЗО-4 Москвы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) благословил сбор пожертвований на строительство храма в московском СИЗО-4, где он сейчас ждет суда, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Герасимова.

По ее словам, в этом изоляторе пока есть только молельная комната.

Сергий ждет суда по обвинениям в склонении монахинь к самоубийству, нарушении прав на свободу совести и вероисповедания и в самоуправстве.

Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря с весны 2020 конфликтовал с Екатеринбургской епархией на почве отношения к санитарным требованиям, введенным из-за коронавируса. Его сначала запретили в служении, затем лишили сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, а в сентябре отлучили от церкви.

С середины июня 2020 года Сергий находился в Среднеуральском монастыре со своими последователями, отказывался покидать обитель, а призванная им охрана не пускала туда представителей епархии.

В ночь на 29 декабря в монастыре прошел силовой рейд, Сергия задержали, перевезли в Москву и арестовали, вменив три уголовные статьи. С тех пор он находится под стражей. Вины он не признает. В начале июля его дело было передано в суд.

Адвокат Сергия Павел Бабиков сообщил "Интерфаксу", что 9 июля Верховный суд России должен рассмотреть ходатайство замгенпрокурора об изменении территориальной подсудности дела с суда в Верхней Пышме (Свердловская область) на любой суд Москвы. В прокуратуре опасаются, что на свердловский суд может быть оказано давление через региональные СМИ.

Защита будет настаивать, чтобы дело бывшего схимонаха рассматривалось на Урале.

По версии следствия, Сергий после отлучения от церкви не покинул монастырь и препятствовал доступу на его территорию лиц "по своему усмотрению", а также препятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря.

Кроме того, по данным СК, он публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству.