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Бывший схиигумен Сергий попросил передать его гроб митрополиту Кириллу

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) через адвоката Светлану Герасимову попросил передать гроб, в котором он спал в монастырской келье, бывшему митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому, ныне митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу.

Герасимова рассказала, что встретилась на этой неделе в СИЗО со своим подзащитным.

"Он сказал передать гроб митрополиту Кириллу в связи с тем, что он отлучен от Церкви, лишен покаяния и выселен сейчас в связи с вчерашним решением Арбитражного суда (Свердловской области - ИФ)", - сказала адвокат.

По ее словам, Сергий просил передать митрополиту пожелание: "Не копай яму ближнему своему - сам в нее попадешь. Человек, помнящий о смерти, никогда не согрешит".

В октябре Екатеринбургская епархия подала иск в областной арбитраж к администрации Среднеуральска с требованием признать ее право собственности на здание храма на территории Среднеуральского женского монастыря, духовником которого раньше был Сергий. Герасимова просила суд привлечь Сергия в качестве третьего лица к разбирательству. Суд эту просьбу отклонил и удовлетворил иск епархии.

Сергий находится под арестом по обвинению в самоуправстве, склонению монахинь к самоубийству и нарушении права на свободу совести. Его задержали в конце декабря, до этого он больше полугода удерживал под контролем Среднеуральский женский монастырь.

Сергий Романов Екатеринбургская епархия Светлана Герасимова Среднеуральский монастырь Екатеринбург Митрополит Кирилл

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