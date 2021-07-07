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Лавров заявил о готовности РФ поставлять вакцину от COVID-19 в КНДР

По словам министра, России неизвестно о случаях коронавируса в Северной Корее

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Россия готова оказать Северной Корее помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, если от Пхеньяна поступит соответствующая просьба, это касается и вопросов поставки вакцин, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Северокорейское власти с самого начала пандемии коронавируса приняли, наверное, наиболее жесткие меры по изоляции страны в целях недопущения этой инфекции внутрь. Это фактически полный локдаун, который сохраняется до сих пор", - сказал он в ходе пресс-конференции во Вьентьяне.

"Каких-либо случаев, которые говорили бы о случаях коронавирусной инфекции внутри КНДР, мы не фиксируем. Не раз в контактах по линии нашего посольства с представителями руководства КНДР говорили о нашей готовности оказать содействие необходимое, если в том будет потребность", - заявил Лавров, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Министр подчеркнул: "Это распространяется, конечно же, и на вакцину, и на медицинское оборудование, если в них возникнет нужда".

Также Лавров заявил, что Москва рассматривает возможность поставки вакцины от коронавируса в Лаос, в том числе частично на безвозмездной основе.

"Сейчас Российский фонд прямых инвестиций с лаосскими партнерами завершает переговоры по поставкам вакцины сюда, в ЛНДР", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что Россия рассматривает обращение руководства Лаоса о том, чтобы наряду с коммерческими поставками часть вакцин была направлена в страну в рамках гуманитарного содействия.

Ранее Лавров Лавров и глава МИД Лаоса Салёнсай Коммасит провели переговоры во Вьентьяне.

Россия Лаос КНДР Сергей Лавров

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