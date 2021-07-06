Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:20Заразились
на 06.07В России 5 658 672+23 378В мире 184 148 930+367 099

СКР озвучил версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет озвучил версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке.

"В настоящее время следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования", - сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время группа следователей выехала для проведения осмотра места происшествия, изъяты образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъята полетная и эксплуатационная документация, задание на полет, продолжаются допросы свидетелей случившегося.

СК проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

Во вторник при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до посадки в аэропорту назначения была потеряна радиосвязь с экипажем Ан-26, принадлежавшего АО "Камчатское авиапредприятие". Метеоусловия в момент посадки воздушного судна вблизи аэропорта назначения были сложными.

Одна часть фюзеляжа самолета была обнаружена на склоне сопки Пятибратска, вторая - замечена в море приблизительно в 4 км от побережья, сообщил Тихоокеанский флот.

По поступающим данным, все 28 человек на борту самолета погибли.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

СКР Камчатский край

Новости по теме

Новости

АЕБ спрогнозировала рост рынка легковых автомобилей и LCV в России на 9,8%

АЕБ спрогнозировала рост рынка легковых автомобилей и LCV в России на 9,8%

Погибли все 28 человек, летевшие на разбившемся на Камчатке Ан-26

Пандемия коронавируса

Эксперт Минздрава заявил, что людей с ВИЧ можно прививать от COVID-19

У поселка Палана найдены обломки самолета

У поселка Палана найдены обломки самолета

Три человека погибли из-за наводнения в Туапсинском районе

Рябков не исключил нанесения удара в случае нового инцидента с британским эсминцем

Дело Никиты Белых

На Никиту Белых завели новое уголовное дело

На Никиту Белых завели новое уголовное дело

Сын Сергея Фургала подал документы на участие в выборах в Госдуму

В России обновлен суточный антирекорд по числу умерших от коронавируса

В России обновлен суточный антирекорд по числу умерших от коронавируса

Избирательные участки оборудуют "умными" металлодетекторами

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');