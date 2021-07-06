СКР озвучил версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет озвучил версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке.

"В настоящее время следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования", - сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время группа следователей выехала для проведения осмотра места происшествия, изъяты образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъята полетная и эксплуатационная документация, задание на полет, продолжаются допросы свидетелей случившегося.

СК проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

Во вторник при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до посадки в аэропорту назначения была потеряна радиосвязь с экипажем Ан-26, принадлежавшего АО "Камчатское авиапредприятие". Метеоусловия в момент посадки воздушного судна вблизи аэропорта назначения были сложными.

Одна часть фюзеляжа самолета была обнаружена на склоне сопки Пятибратска, вторая - замечена в море приблизительно в 4 км от побережья, сообщил Тихоокеанский флот.

По поступающим данным, все 28 человек на борту самолета погибли.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).