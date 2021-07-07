На Камчатке объявлен трехдневный траур после крушения Ан-26

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в регионе объявлен трехдневный траур в связи с авиакатастрофой самолета Ан-26, жертвами которой, по предварительным данным, стали 28 человек.

"По моему решению с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур. 7, 8, 9 июля на территории Камчатского края объявлены траурными днями", - сказал Солодов журналистам.

На совещании в краевом правительстве в среду была озвучена сумма компенсационных выплат родственникам погибших в авиакатастрофе - более 3,5 млн рублей.

"Семьи погибших получат по страховке 2 млн 25 тыс. рублей и еще по 1 млн рублей - от авиакомпании", - сообщил генеральный директор ФКП "Аэропорты Камчатки" Александр Журавлев.

Губернатор Камчатки добавил, что по 500 тыс. рублей будет выплачено из краевого бюджета.

Солодов также прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что экипаж корректировал маршрут перед посадкой и это могло привести к крушению. По его мнению, делать такие выводы преждевременно.

"Уполномоченные авиационные власти после обнаружения самописцев и расшифровки переговоров пилотов соответствующие выводы смогут сделать о корректности действий пилотов, эта составляющая расследования четко регламентирована, определена", - сказал глава региона.

Во вторник пассажирский самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, примерно за десять минут до посадки перестал выходить на связь. Позже части фюзеляжа самолета нашли на склоне сопки и в море в 4 км от берега. По предварительным данным, все 28 человек на борту самолета погибли.

Метеоусловия в момент посадки вблизи аэропорта назначения были сложными. Плохая погода и сейчас осложняет работу спасателей.

Так, из-за тумана сотрудники МЧС и полиции в среду утром не смогли добраться к месту трагедии через лес и были вынуждены изменить маршрут, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Спасатели направились к подножью сопки на квадроциклах, далее планируют идти пешком по прибрежной полосе.

Как сообщил зампредседателя правительства края Сергей Миронов, в операции по подъему тел погибших и обломков самолета задействуют судно МЧС с водолазами, когда это позволят погодные условия.