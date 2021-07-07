Останки 19 погибших обнаружены на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - На месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружены и извлечены останки 19 человек, поиски продолжаются, сообщили "Интерфаксу" в санавиации региона.

"Обнаружены останки 19 человек, взрослых и детей. Они будут направлены на экспертизу и опознание", - сказал собеседник агентства.

Во вторник во время регулярного пассажирского рейса самолета А-26 по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до посадки была потеряна связь с экипажем. Метеоусловия вблизи аэропорта назначения в тот момент были сложными.

После нескольких часов поисков одна часть фюзеляжа самолета была обнаружена на склоне сопки, вторая – замечена в море приблизительно в 4 км от побережья. На борту находились 28 человек, предположительно, все они погибли.