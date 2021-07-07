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"Газпром" в конце июля запустит единый сайт по догазификации

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" в конце июля запустит единый сайт по догазификации, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ с членами правительства.

По данным "Интерфакса", этот сайт уже начинает работу по адресу connectgas.ru. Также партнер "Газпром межрегионгаза" - ООО "ЭТП ГПБ Консалтинг" - недавно зарегистрировал домены догазификация.рф, соцгаз.рф, газдоучастка.рф, догаз.рф, freegas.ru, getgasfree.ru, eoggas.ru, takegas.ru, часть из которых уже переадресует пользователя на сайт connectgas.ru.

В РоссииПутин заявил, что люди не должны платить за подводку газа к границе участкаЧитать подробнее

Как сообщалось, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах бесплатную для населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов, при подаче такой заявки.

Принятая в апреле правительством "дорожная карта" ускоренной газификации определила критерии такого подключения - это земельные участки, расположенные на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а также мощность газоиспользующего оборудования не превышает 7 кубометров в час. Инвестиции в мероприятия по догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах в 2021-2022 годах предварительно оцениваются в 100 млрд рублей.

В ходе "прямой линии" Путин отметил, что бесплатная и ускоренная догазификация в первую очередь распространяется на домовладения, а не на садовые товарищества, но допустил, что могут быть сделаны "дополнительные шаги и по другим направлениям".

Газпром

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