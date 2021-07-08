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Проценко сообщил, что жара ухудшает течение COVID-19

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Жаркая погода ухудшает течение COVID-19, особенно у пожилых пациентов, сообщил главврач городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

"Жара и COVID - это очень плохое сочетание. Если не тяжелый COVID, который мы можем контролировать, он не является в данной ситуации проблемой, то осложнения, связанные с жарой, они могут быть фатальными. Бывают фатальными для пожилых пациентов", - сказал Проценко в четверг в эфире YouTube-программы "Соловьев LIVE".

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Главврач больницы в Коммунарке отметил, что сейчас в это учреждение поступают пожилые пациенты, которых госпитализируют с нетяжелым течением COVID-19, но они находятся в тяжелом состоянии из-за сочетания заболевания с жарой. В связи с этим Проценко призвал москвичей вакцинироваться от COVID-19.

Он также сообщил, что в Коммунарке лечатся около 1 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 285 находятся в реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 94 заболевших.

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В среду в Москве был объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха, режим продлен на четверг. "Оранжевый" уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.

По прогнозу Гидрометцентра, в московский регион как минимум на неделю вернулась аномальная жара. В четверг в городе ожидается до 31, в пятницу - до 32, в субботу - до 33, в воскресенье и понедельник - до 34, во вторник - до 35 градусов.

В июне ситуация с COVID-19 в Москве осложнилась. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.

Аномальная жара в Москве

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Хроника 09 января 2020 года – 08 июля 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Денис Проценко

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