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Бывший замдиректора ФСИН Максименко останется в СИЗО до 25 апреля

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил до 25 апреля арест бывшему замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерию Максименко, сообщила пресс-служба суда.

Максименко был задержан и арестован 27 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). 14 января следствие попросило продлить ему арест на три месяца.

По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе ("Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН. Следствие считает, что строительное управление заведомо не могло выполнить эти договора. В результате ФЦП не была исполнена на сумму более 2,1 млрд рублей, не были построены 14 объектов ФСИН, ФГУП получило больше 180 млн рублей ущерба в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за срыв сроков.

Максименко не признает вины.

Валерий Максименко ФСИН Басманный суд

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