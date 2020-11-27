СК попросил суд арестовать бывшего замдиректора ФСИН Максименко

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы получил и скоро рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего замдиректора ФСИН России Валерия Максименко по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили в пресс-службе суда. Следствие попросило его арестовать до 25 января.

О задержании бывшего чиновника стало известно 26 ноября. Ему вменяют злоупотребления при исполнении госконтрактов с ущербом более 2 млрд рублей.

По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России. Строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения, считают в СК. В результате не были выполнены работы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, не были введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарное предприятие понесло ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов.

Максименко вину не признает.

Максименко получил должность замдиректора ФСИН по президентскому указу в апреле 2016 года. Осенью 2019 года он ушел по собственному желанию.