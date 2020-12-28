Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:18Заразились
на 28.12В России 3 078 035+27 787В мире 80 783 674+432 076

Экс-замглавы ФСИН из СИЗО пожаловался на блокировку карты с пенсией

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) на блокировку карты, куда приходит пенсия.

"Максименко сказал, что Сбербанк заблокировал его карточку "Мир", на которую у него приходила только пенсия. Говорит, "у меня 37 лет выслуги, на каком основании меня лишили пенсии", - сказала "Интерфаксу" член ОНК Москвы Марина Литвинович.

По ее словам, Максименко заявил, что из-за заблокированной карты не может оплатить даже адвоката.

Также экс-замглавы ФСИН пожаловался, что за почти месяц его пребывания в СИЗО "Лефортово" следователь к нему ни разу не приходил, только его помощник на 5 минут - чтобы взять образец подписи.

В РоссииЭкс-замглавы ФСИН задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиямиЭкс-замглавы ФСИН задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиямиЧитать подробнее

По словам правозащитницы, Максименко во время пребывания в СИЗО болел почти месяц, но сейчас уже здоров.

Бывший замдиректора ФСИН обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Он был арестован 27 ноября.

По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН. При этом, считает следствие, строительная организация заведомо не обладала ресурсами для их исполнения.

В результате действий экс-замглавы ФСИН, установило следствие, ФЦП на 2018-2019 годы не была исполнена на сумму свыше 2,1 млрд руб., не были введены в эксплуатацию 14 объектов, а ФГУП причинен ущерб на сумму свыше 189 млн руб. в виде допзатрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение госконтрактов.

Максименко вину не признает.

ФСИН Валерий Максименко

Новости по теме

Новости
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным в расстреле солдат

Судьба МКС решится в начале 2021 года

Судьба МКС решится в начале 2021 года

КС РФ признал законными ограничения на передвижение в период пандемии

КС РФ признал законными ограничения на передвижение в период пандемии
Дело Baring Vostok

Основатель Baring Vostok Майкл Калви вернулся к работе

Основатель Baring Vostok Майкл Калви вернулся к работе

Источник усомнился в возможности найти тела погибших моряков с "Онеги"

В Крыму заместителя министра задержали по обвинению в вымогательстве

В Крыму заместителя министра задержали по обвинению в вымогательстве
Пандемия коронавируса

Томские ученые создали прибор, выявляющий COVID-19 за несколько минут

Томские ученые создали прибор, выявляющий COVID-19 за несколько минут

Мишустин обещал уволить 37 заместителей глав федеральных ведомств

В России коронавирус за сутки диагностирован еще у 27 787 человек

В России коронавирус за сутки диагностирован еще у 27 787 человек

"Ъ" узнал о "новогодней" схеме обмана клиентов банков

"Ъ" узнал о "новогодней" схеме обмана клиентов банков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');