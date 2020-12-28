Экс-замглавы ФСИН из СИЗО пожаловался на блокировку карты с пенсией

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) на блокировку карты, куда приходит пенсия.

"Максименко сказал, что Сбербанк заблокировал его карточку "Мир", на которую у него приходила только пенсия. Говорит, "у меня 37 лет выслуги, на каком основании меня лишили пенсии", - сказала "Интерфаксу" член ОНК Москвы Марина Литвинович.

По ее словам, Максименко заявил, что из-за заблокированной карты не может оплатить даже адвоката.

Также экс-замглавы ФСИН пожаловался, что за почти месяц его пребывания в СИЗО "Лефортово" следователь к нему ни разу не приходил, только его помощник на 5 минут - чтобы взять образец подписи.

По словам правозащитницы, Максименко во время пребывания в СИЗО болел почти месяц, но сейчас уже здоров.

Бывший замдиректора ФСИН обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Он был арестован 27 ноября.

По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН. При этом, считает следствие, строительная организация заведомо не обладала ресурсами для их исполнения.

В результате действий экс-замглавы ФСИН, установило следствие, ФЦП на 2018-2019 годы не была исполнена на сумму свыше 2,1 млрд руб., не были введены в эксплуатацию 14 объектов, а ФГУП причинен ущерб на сумму свыше 189 млн руб. в виде допзатрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение госконтрактов.

Максименко вину не признает.