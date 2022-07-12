Дело экс-замдиректора ФСИН Максименко направлено в подмосковный суд

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье рассмотрит дело в отношении бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

"В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко", - сообщает надзорное ведомство во вторник.

Дело направлено в Одинцовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Дело Максименко

По версии следствия, в 2018-2019 годах в Москве Максименко в рамках исполнения федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы" организовал незаконное заключение ФСИН заведомо неисполнимых госконтрактов с подведомственным ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу".

Общая сумма сделки составила 3,6 млрд рублей.

"В дальнейшем Максименко обеспечил заключение названным управлением строительства договоров субподряда с аффилированными ему коммерческими организациями. За это он получил от представителя фирм взятку на сумму 2,2 млн рублей в виде оплаты аренды дома и коммунальных услуг на территории дачного поселка в Одинцовском районе Московской области", - сообщили в Генпрокуратуре.

В результате действий Максименко "произошел срыв госпрограммы, в эксплуатацию не введены 19 строительных объектов, что повлекло причинение государству ущерба в размере 330 млн рублей", говорится в сообщении.

В настоящий момент Максименко находится в СИЗО.