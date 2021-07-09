Камчатская епархия начала сбор средств для семей погибших в авиакатастрофе Ан-26

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Петропавловская и Камчатская епархия организовала сбор средств в помощь семьям погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета, разбившегося возле поселка Палана, сообщается в пятницу на сайте епархии.

"Сбор пожертвований для помощи семьям, потерявшим родных и близких в этой трагедии, организован в Кафедральном соборе Петропавловска-Камчатского и в храме свт. Николая Чудотворца поселка Палана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что настоятель паланского храма иерей Виталий Мануков навещает семьи погибших, социальные работники храма и прихожане готовы оказывать им адресную помощь.

Как сообщалось, семья каждого погибшего в крушении самолета АН-26 на Камчатке получит общую выплату в размере 3 млн 525 тыс. рублей: по 2 млн 25 тыс. рублей от страховой компании, по 1 млн руб. от авиакомпании, которой принадлежит разбившийся самолет, и по 500 тыс. руб. из средств бюджета Камчатского края.

6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 28 человек, все они погибли. Часть тел на месте крушения уже обнаружили. Многие фрагменты самолета находятся в воде. Поисковая операция продолжается. Возбуждено уголовное дело.

С 7 по 9 июля в Камчатском крае объявлен трехдневный траур.